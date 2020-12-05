Санітра задоволений результатом жіночої естафети

Головний тренера збірної України з біатлону Юрай Санітра оцінив виступ жіночої команди на естафеті.

Про це розповів сам тренер.

"Це була класна естафета. Маємо потенціал, але є над чим працювати. Звичайно, боролися до останнього метра. У цій естафеті показали себе хорошою командою, це буде мотивацією на наступні дні. Подивимось, як дівчата почуватимуть себе, бо старт був дуже важкий. Сніг був не такий, як вчора, трохи пройшов дощ, тому вирішимо завтра, хто стартуватиме у жіночому персьюті.

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Не можна сказати, що Віта та Олена не хотіли відпрацювати чисто. Усі бачили, що проблеми на стрільбі стоячи були також у інших біатлоністок.

Добре, ми втримали цю позицію на фініші. П‘яте місце на початку сезону – це хороший імпульс на майбутнє", - відзначив Санітра.