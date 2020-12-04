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Санітра пояснив відсутність Джими у жіночій естафеті

Сьогодні 17:47 287 0
Юрай Санітра прокоментував склад на естафету
Санітра пояснив відсутність Джими у жіночій естафеті
#Санітра, #Джима

Джерело - xsport.ua.

Українській біатлоністці Юлій Джимі надали відпочинок для підготовки до етапу в Гохфільцені.

Про це розповів головний тренер збірної України Юрай Санітра.

"Вважаю, що визначили оптимальний склад на даний момент. На першому етапі спробуємо Дашу Блашко, другий етап побіжить Валя Семеренко, яка показала хороший результат в спринті.

Важливо: Санітра назвав склад на жіночу естафету у Контіолахті

На третьому етапі виступить Віта Семеренко, яка відпрацювала свої помилки на тренуваннях, і зможе себе завтра проявити. Ну а по четвертому етапу питань виникати не повинно - фінішером буде Олена Підгрушна.

Юлія Джима стартувати не буде, тому що за домовленістю зі своїм особистим тренером вона хоче трохи відпочити, і зробити певну роботу, щоб бути добре готової на Гохфільцен", - відзначив Санітра.

Естафета відбудеться у суботу, 5 грудня.

Нагадаємо, Семеренко фінішувала у ТОП-10 спринту на Кубку світу.

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