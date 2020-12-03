Прима: Сподіваюся, що далі команда розбігається

Біатлоністи збірної України з кожним етапом будуть показують все кращі результати.

Про це розповів український біатлоніст Артем Прима.

"Вже трохи краще сьогодні в спринті було. Радий тому, що можна було вже на трасі попрацювати, викластися, потерпіти. І, в принципі, вже краще за підсумковим результатом. Сподіваюся, що наступний етап в Гохфільцені вже буде гідним. Думаю, що можна вже буде себе добре показати на дистанції і поліпшити результат ходом і стрільбу. Сподіваюся, що потихеньку вже буде все вирівнюватися і можна буде добре на рубежі працювати.

Хвилина програшу ходом на дистанції для початку сезону - це нормально, в принципі. А що стосується резерву - звичайно ж, він є. Сподіваюся, що далі ми будемо розбігатися: не тільки я, але і команда. Всі будемо розбігатися і показувати гідний результат. Ніхто не готується конкретно до першого етапу Кубка Світу", - розповів Прима.