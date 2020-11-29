Санітра: Ніхто не має гарантій в команді на Олімпійські ігри

Після сезону тренер збірної буде вирішувати, хто відправиться на Олімпіаду

Джерело - Чемпіон.

У цьому сезоні головний тренер України Юрай Санітра буде перевіряти усіх спортсменок, щоб визначитися зі складом на Олімпійські ігри-2021.

Про це він розповів в ефірі каналу UA: Перший.

"Скажу так, що ніхто не має гарантій в команді на Олімпійські ігри. У цьому сезоні будемо перевіряти всіх спортсменок. А вже після цього сезону я б хотів, щоб визначилися шість спортсменів, які будуть готуватися до Олімпійських ігор", - сказав Санітра.

Нагадаємо, Семенов повернеться в січні.

Раніше Підгрушна потрапила до ТОП-10 спринту на Кубку світу.