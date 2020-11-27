Бринзак: Чоловіки можуть боротися за ТОП-5 Кубка націй

Біатлоніст Сергій Семенов повертається до Києва і буде обстежуватися.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Щось прогнозувати складно. Навесні будуть рахувати очки, відкидати не два найгірших етапи, а чотири. Але ми можемо сьогодні боротися за ТОП-5 Кубка націй. З урахуванням того, що у нас всі в строю і тільки повинні додавати, а у суперників деякі ветерани закінчили кар'єру.

Що з Сергієм Семеновим? У нього є проблеми зі здоров'ям. Він повертається до Києва і буде обстежуватися. Думаю, навряд чи він виступить в грудні", - сказав Бринзак.