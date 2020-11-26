Лідер збірної Норвегії з біатлону мінімізує контакти перед стартом Кубка світу

Чемпіон світу та Олімпійський чемпіон Йоганнес Бо мінімізує контакти з людьми до старту Кубка світу.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Тар'єй був зі мною в Шушені до сьогоднішнього дня. Але далі все будуть самі по собі. Єдине місце, в якому наша команда збереться разом, буде літак до Гельсінкі і автобус до Йоенсуу. Та й там чоловіча і жіноча група будуть розділені.

Після прибуття до Фінляндії я буду піклуватися тільки про себе. Не хочу підхопити коронавірус від буль-кого.

Всі спортсмени на етапах Кубка світу в Контіолахті будуть жити окремо і зустрічатися тільки в їдальні і на трасі. В їдальні команди будуть відокремлені один від одного, а між кожним стільцем - відстань в 1,5 метра. При цьому спортсмени будуть зобов'язані носити рукавички.

Для мене це не проблема. Я зосереджений на біатлоні. Я завжди хотів жити в окремій кімнаті в готелі, але рідко таке виходило. А тепер ми за правилами зобов'язані жити по одному, що прекрасно мені підходить", - розповів Бо.