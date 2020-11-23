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Блашко: Не роблю серйозних висновків із контрольних гонок

Сьогодні 14:59 521 0
Дар'я Блашко прокоментувала підготовку до Кубка світу
Блашко: Не роблю серйозних висновків із контрольних гонок
#Блашко

Джерело - suspilne.media.

Українській біатлоністці Дар'ї Блашко перед стартом Кубка світу слід покращити стрільбу.

Про це розповіла сам біатлоністка.

"Контрольні старти – це частина підготовки, тому серйозних висновків робити не варто. Кожен побачив свої помилки – виправив, побачив слабкі місця. Ми спробували свої сили, увійшли в змагальний режим – це основна мета контрольних гонок.

Хоч і закрила усі мішені в спринті, я дуже довго стріляла. Було достатньо холодно, вперше за останні дні, в мене дуже замерзли руки. Я майже не відчувала спусковий гачок: коли підготувалась, встала, то навіть все ж подивилась, чи поклала я палець на гачок, тобто настільки не відчувала його. Тому довелося виконувати дуже глибоку роботу і за рахунок цього я зробила нуль. Можливо, якби працювала швидше, то не закрила б усе. Це дійсно була повільна стрільба – на Кубку світу так стріляти не можна.

У другий день стріляла швидше, але все одне не той темп, якого хотілося б. Десь не встигла повністю відновитися після спринту і не вистачило "свіжості" в руках, бо промахи були на стійці. Але можливо підвела й концентрація. Загалом, непогано, бо з лежкою я впоралася, саме через неї найбільше переживала. А що буде далі зі стрільбою стоячи – подивимось", - відзначила Блашко.

Раніше, Блашко виграла контрольний спринт у Фінляндії.

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