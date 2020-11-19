Бринзак: Правильність шляху Меркушиних викликає сумніви

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина необхідно тренуватися разом з основною командою, а не під керівництвом батька.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Як силою змусити? Ми ж не можемо адміністративним способом загнати когось у рамки. Тим більше специфічні характери у них. Вони (Анастасія і її молодша сестра Олександра, - прим.) не сприймають іншого тренера, крім свого батька. Уже багато розмов було на цю тему: і сварилися, і мирилися. І доводили, і розповідали. Ми теж хочемо добра, допомогли з житлом, допомагаємо фінансово. Все робимо, щоб вони могли довести, що їхній шлях правильний, хоча є сумніви", - сказав Бринзак.