Семеренко отримала негативний тест на коронавірус

Біатлоністка незабаром може відновити тренування

Українська біатлоністка Віта Семеренко, яка здала позитивний тест на Covid-19 перед вильотом команди на збори до Німеччини, здала повторний тест, результат якого виявився негативним.

Про це розповіла сам біатлоністка.

За її словами, хвороба пройшла в легкій формі, без симптомів і ускладнень. Тепер, після отримання негативного результату, олімпійська чемпіонка готується здати ще один тест, який запланований на вівторок, 13 жовтня.

У разі повторного негативного результату, біатлоністка зможе приєднатися до команди на зборі в Рамзау.

Раніше, Підручний поборов коронавірус та повернувся до тренувань.