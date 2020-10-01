Різдвяну гонку-2020 скасовано через коронавірус

Головна біатлонна шоу-гонка у 2020 році не відбудеться

Різдвяна гонка біатлонних зірок, яка щорічно проходить на стадіоні Фелтінс-Арена в німецькому Гельзенкірхені, у 2020 році не відбудеться.

Про це повідомляє biathlon-aufschalke.de.

Організатори виставкового заходу змушені були відмовитися від проведення через пандемію коронавірусу і, як наслідок, продовження заборони на проведення масових заходів в Німеччині до кінця року.

Планувалося, що в цьому році гонка відбудеться 28 грудня. Вболівальники, які придбали квитки, зможуть використовувати їх у грудні 2021 року, на який запланована 19-а подібна гонка. Також тікети можна обміняти назад на гроші там, де вони були куплені.

Раніше, легендарний тренер з біатлону введений у кому після інфаркту.