 На чемпіонаті України з біатлону зможуть виступити іноземні спортсмени | Біатлон | Champion.com.ua
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На чемпіонаті України з біатлону зможуть виступити іноземні спортсмени

Вчора 23:41 618 0
Володимир Бринзак прокоментував
На чемпіонаті України з біатлону зможуть виступити іноземні спортсмени
#Бринзак

Джерело - biathlon.com.ua.

На майбутньому чемпіонаті України з біатлону зможуть взяти участь спортсмени з інших країн.

Про це розповів президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"На 22 грудня заплановано відкритий чемпіонат України, на який ми хочемо запросити спортсменів з інших країн, які не будуть задіяні в гонках Кубка світу і залишаться без змагальної практики через скасування етапів Кубка IBU або юніорських змагань. Хто захоче - зможе приїхати до нас в Україну і взяти участь в наших змаганнях", - розповів Бринзак.

Нагадаємо, Бєлкіна виграла мас-старт на чемпіонаті України.

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