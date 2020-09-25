На чемпіонаті України з біатлону зможуть виступити іноземні спортсмени

На майбутньому чемпіонаті України з біатлону зможуть взяти участь спортсмени з інших країн.

Про це розповів президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"На 22 грудня заплановано відкритий чемпіонат України, на який ми хочемо запросити спортсменів з інших країн, які не будуть задіяні в гонках Кубка світу і залишаться без змагальної практики через скасування етапів Кубка IBU або юніорських змагань. Хто захоче - зможе приїхати до нас в Україну і взяти участь в наших змаганнях", - розповів Бринзак.