Доценко виграв мас-старт на чемпіонаті України

Визначились переможці на мас-старті

Літній чемпіонат України з біатлону продовжився гонка з масовим стартом.

Боротьби за "золото" у чоловічій гонці не було: уже після другої стрільби Андрій Доценко вийшов з комфортною перевагою, яку легко збільшив на наступних колах. На фініші він виграв хвилину у найближчого переслідувача - "срібло" дісталося Руслану Бригадирю.

Відзначимо, що члени команди "А", які відправляться на закордонний збір наступного тижня, отримали відпочинок.

Чемпіонат України з біатлону

Чоловіки, Мас-старт

25 вересня

1. Андрій Доценко (1+0+0+1) 39:31,9

2. Руслан Бригадир (1+1+0+1) +1:00.2

3. Віталій Труш (4+2+1+1) +1:42.9

4. Сергій Телень (0+2+3+2) +1:49.1

Нагадаємо, Санітра назвав склад збірної України на закордонні збори.