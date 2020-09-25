Доценко виграв мас-старт на чемпіонаті України

Джерело - suspilne.media.
Літній чемпіонат України з біатлону продовжився гонка з масовим стартом.
Боротьби за "золото" у чоловічій гонці не було: уже після другої стрільби Андрій Доценко вийшов з комфортною перевагою, яку легко збільшив на наступних колах. На фініші він виграв хвилину у найближчого переслідувача - "срібло" дісталося Руслану Бригадирю.
Відзначимо, що члени команди "А", які відправляться на закордонний збір наступного тижня, отримали відпочинок.
Чемпіонат України з біатлону
Чоловіки, Мас-старт
25 вересня
1. Андрій Доценко (1+0+0+1) 39:31,9
2. Руслан Бригадир (1+1+0+1) +1:00.2
3. Віталій Труш (4+2+1+1) +1:42.9
4. Сергій Телень (0+2+3+2) +1:49.1
Нагадаємо, Санітра назвав склад збірної України на закордонні збори.