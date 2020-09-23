Блашко виграла гонку переслідування на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 вересня, на літньому чемпіонаті України з біатлону відбулася гонка переслідування.
Дар'я Блашко провела практично безпомилкову гонку - усі чотири стрільби вона пройшла без промахів, і ще після третьої вогневого рубежу захопила лідерство. На останній стрільбі Блашко не залишила шансів суперницям і наодинці побігла за "золотом".
Другою, як і у спринті, фінішувала Анастасія Меркушина, бронза в Анни Кривонос.
Відзначимо, що чемпіонка України у спринті Олена Підгрушна вирішила не стартувати у гонці переслідування.
Чемпіонат України з біатлону
Гонка переслідування, Жінки
23 вересня
1. Дар'я Блашко (0+0+0+0) 30:50
2. Анастасія Меркушина (1+2+1+0) +1:00
3. Анна Кривонос (2+0+3+0) +1:20
4. Любов Кип'яченкова (0+0+1+1) +1:46
5. Надія Бєлкіна (1+2+0+2) +1:56
6. Юлія Городна (1+0+1+0) +2:08
Нагадаємо, Прима та Підгрушна виграли чемпіонат України.