Блашко виграла гонку переслідування на чемпіонаті України

Стали відомі результати гонки переслідування

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 вересня, на літньому чемпіонаті України з біатлону відбулася гонка переслідування.

Дар'я Блашко провела практично безпомилкову гонку - усі чотири стрільби вона пройшла без промахів, і ще після третьої вогневого рубежу захопила лідерство. На останній стрільбі Блашко не залишила шансів суперницям і наодинці побігла за "золотом".

Другою, як і у спринті, фінішувала Анастасія Меркушина, бронза в Анни Кривонос.

Відзначимо, що чемпіонка України у спринті Олена Підгрушна вирішила не стартувати у гонці переслідування.

Чемпіонат України з біатлону

Гонка переслідування, Жінки

23 вересня

1. Дар'я Блашко (0+0+0+0) 30:50

2. Анастасія Меркушина (1+2+1+0) +1:00

3. Анна Кривонос (2+0+3+0) +1:20

4. Любов Кип'яченкова (0+0+1+1) +1:46

5. Надія Бєлкіна (1+2+0+2) +1:56

6. Юлія Городна (1+0+1+0) +2:08

Нагадаємо, Прима та Підгрушна виграли чемпіонат України.

Раніше, український лижник перейшов у біатлон.