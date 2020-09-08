Біатлоністи національної збірної виступлять на літньому чемпіонаті України

Частина біатлоністів основної збірної України візьме участь в національному чемпіонаті з літнього біатлону, який відбудеться в Чернігові з 21 по 26 вересня.

Про це повідомляє XSport.

Також команда Б під керівництвом Іллі Лопухова і Миколи Зоца в повному складі візьме участь в чемпіонаті України.

Відзначимо, що на літньому чемпіонаті Україну-2020 заплановано два офіційні тренування, спринт, гонки переслідування, мас-старти і змішана естафета.

Нагадаємо, Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені.