Санітра: Після вересня Підручний залишиться тренуватися в Європі

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний передсезонну підготовку може провести у країнах Євросоюзу.

Про це розповів старший тренер національної збірної з біатлону Юрай Санітра.

"Дмитро Підручний поїде на шоу-гонку в Німеччину (27 вересня у Вісбадені – прим.), тож ми плануємо залишити його в межах Євросоюзу для подальшої підготовки. Тобто щоб він міг тренуватися в Австрії, а от щодо інших спортсменів будемо чекати рішення", - розповів Санітра.