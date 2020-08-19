Бринзак: Тільки Джима до сезону готуватиметься у Словенії з особистим тренером

Юлія Джима має намір готуватися до сезону в Словенії, тоді як інші біатлоністи працюють в Україні.

Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Зараз поки організувати виїзди на закордонні збори неможливо, тому доводиться третій поспіль збір проводити в Сянках. Але Юрая Санітру всі умови і на стадіоні, і на базі, влаштовують, тому проблем у зв'язку з цим я поки не бачу. Там займаються і команда А, і команда Б, а також найкращі юніори".

Всі здорові і тренуються разом, хоч і за різними планами. Тільки Юлія Джима днями отримала спеціальну словенську візу і в найближчу п'ятницю поїде туди для продовження підготовки до сезону з особистим тренером.

20 і 21 серпня ми плануємо провести контрольні змагання - спринт і мас-старт, після чого будемо думати, як спланувати подальшу підготовку. Також плануємо провести літній чемпіонат країни, який за традицією відбудеться в Чернігові у вересні", - сказав Бринзак.