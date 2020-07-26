 Ніхто не може передбачити, яким буде зимовий сезон, - Підгрушна | Біатлон | Champion.com.ua
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Підгрушна: Зараз ніхто не може передбачити, яким буде зимовий сезон

Сьогодні 16:55 1329 0
IBU готується до різних варіантів
Підгрушна: Зараз ніхто не може передбачити, яким буде зимовий сезон
#Підгрушна, #IBU, #Збірна України

Джерело - Український біатлон.

Біатлонний сезон 2020/2021 може відбутися в звичайному графіку, а може не відбутися зовсім.

Про це розповіла капітан жіночої збірної Олена Підгрушна.

"Нам на email надходять повідомлення і від IBU, і від виробників лиж, зокрема мені надходило від компанії FISCHER. І я так розумію, що вони також готуються до різних варіантів розвитку подій. Починаючи від того, що сезону може зовсім не бути до того, що він відбудеться в звичайному графіку, або пройде в режимі часткового проведення змагань", - сказала Підгрушна.

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"Але прямо зараз ніхто не може передбачити, як буде розвиватись ситуація з коронавірусом за півроку і яким буде зимовий сезон", - підсумувала українка.

Нагадаємо, Підручний проїхав 160 кілометрів на велотренуванні.

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