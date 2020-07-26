Біатлонний сезон 2020/2021 може відбутися в звичайному графіку, а може не відбутися зовсім.

Про це розповіла капітан жіночої збірної Олена Підгрушна.

"Нам на email надходять повідомлення і від IBU, і від виробників лиж, зокрема мені надходило від компанії FISCHER. І я так розумію, що вони також готуються до різних варіантів розвитку подій. Починаючи від того, що сезону може зовсім не бути до того, що він відбудеться в звичайному графіку, або пройде в режимі часткового проведення змагань", - сказала Підгрушна.