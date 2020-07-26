Джерело - Український біатлон.
Біатлонний сезон 2020/2021 може відбутися в звичайному графіку, а може не відбутися зовсім.
Про це розповіла капітан жіночої збірної Олена Підгрушна.
"Нам на email надходять повідомлення і від IBU, і від виробників лиж, зокрема мені надходило від компанії FISCHER. І я так розумію, що вони також готуються до різних варіантів розвитку подій. Починаючи від того, що сезону може зовсім не бути до того, що він відбудеться в звичайному графіку, або пройде в режимі часткового проведення змагань", - сказала Підгрушна.
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"Але прямо зараз ніхто не може передбачити, як буде розвиватись ситуація з коронавірусом за півроку і яким буде зимовий сезон", - підсумувала українка.
Нагадаємо, Підручний проїхав 160 кілометрів на велотренуванні.