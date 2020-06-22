IBU назвав українських біатлоністів, які потрапили в пул допінг-тестування

Біатлоністи зобов'язані дотримуватись вимог міжнародних стандартів Всесвітньої антидопінгової агенції.

Міжнародний союз біатлоністів оголосив імена спортсменів, які увійшли в пул допінг-тестування на наступний сезон.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Серед них - 13 представників України.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко.

Жінки: Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Катерина Бех, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок.

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IBU сформував пул тестування, беручи до уваги результати попереднього сезону. Він може змінюватися в період проведення змагань.

Спортсмени, включені в міжнародний пул зобов'язані своєчасно вносити інформацію про своє місцезнаходження в систему контролю ADAMS і дотримуватись вимог міжнародних стандартів Всесвітньої антидопінгової агенції.

Нагадаємо, IBU скасував літній чемпіонат світу у Рупольдінгу.