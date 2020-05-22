Скандальний тренер Логінова очолить збірну Болгарії

Касперович нелегально перебував в Антгольці з українською акредитацією

Особистий тренер титулованого російського біатлоніста Олександра Логінова Олександр Касперович очолить збірну Болгарії з біатлону.

Про це повідомляє btvnovinite.bg.

У федерації є попередня угода з Касперовичем і іншим російським фахівцем Сергієм Башкіровим, згідно з якою тренери будуть працювати з об'єднаною чоловічою та жіночою командою.

Нагадаємо, в лютому Касперович знаходився на чемпіонаті світу-2020 по українській акредитації, після чого в номері його підопічного стався обшук.

Раніше, чемпіонат світу з літнього біатлону можуть перенести.