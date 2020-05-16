Головний тренер збірної України міг покинути національну команду

Головний тренер чоловічої та жіночої збірних України з біатлону Юрай Санітра міг покинути українську національну команду.

Про це він розповів порталу XSPORT.

"Я хотів розуміти, чи зможу далі займатися тренерською діяльністю в Україні. Була можливість працювати в Словаччині, але в кінці кінців я все обдумав, і прийняв рішення залишитися в Україні", - заявив тренер.

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"Думаю, що вчинив правильно, адже у мене склався хороший контакт зі спортсменами, функціонерами, уболівальниками, і не хотілося б все це зруйнувати в один момент", - сказав Санітра.

Нагадаємо, Санітра очолив жіночу збірну України з біатлону.