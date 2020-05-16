Президент Федерації біатлону України розповів про будівництво біатлонної траси в Буковелі

Джерело - Главком.

Траса в Буковелі зможе замінити етапи Кубка світу з біатлону, які раніше проводилися в Росії.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"У нинішніх умовах, коли роботи закінчаться, маємо шанси перехопити ті змагання, які раніше проводила Росія - етапи Кубка світу в Тюмені та Ханти-Мансійську. Через відсторонення вони проводити старти не можуть", - заявив функціонер.

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"Шанси у нас високі. У нас вигідніше географічне положення. В Європі є проблема зі снігом, а в Буковелі він в цьому році лежав до квітня. Це дає надії, що отримаємо кілька хороших змагань на стабільній основі, щороку", - сказав Бринзак.

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