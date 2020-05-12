Прима: Санітра кожному з нас додав частинку свого досвіду

У чоловічій збірній України після приходу на посаду головного тренера Юрая Санітри покращилися результати в Артема Прими та Дмитра Підручного.

Про це заявив сам біатлоніст Прима.

"Прийшов Санітра, зібрав нас. Ми стали друзями і товаришами в команді. Є тренер, помічники, спортсмени, ми можемо завжди сісти на зборах і вирішити якісь моменти. Він до нас прислухається. Це правильно.

Прийшов він, і прийшов якийсь результат, як у мене, так і у Підручного. Він кожному додав частинку свого досвіду. Він дійсно великий тренер. Всі були раді, що він прийшов", - сказав Прима.