 Прима: У мене двояка думка щодо призначення Санітри | Біатлон | Champion.com.ua
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Прима: У мене двояка думка щодо призначення Санітри

Сьогодні 12:25 283 0
Біатлоніст вважає, що Санітрі буде складно
Прима: У мене двояка думка щодо призначення Санітри
#Прима, #Санітра

Джерело - Чемпіон.

Коли тренеру доводиться розпорошуватися на 12-14 спортсменів, потрібно багато уваги приділити кожному, одній людині це не під силу.

Про це заявив біатлоніст збірної України Артем Прима.

"Щодо призначення Санітри? Нам це було відомо набагато раніше. Про це почали говорити ще в середині сезону. Ми з хлопцями знали про це, і тренер трохи нас підводив до цього.

У мене двояка думка. Добре, що буде один загальний головний тренер. У нього є помічники, які будуть йому допомагати.

Але все ж краще, коли ведеться сконцентрована робота, коли тренер конкретно відповідає за 5-6 людей і працює з ними індивідуально.

Коли тренеру доводиться розпорошуватися на 12-14 спортсменів, потрібно багато уваги приділити кожному, одній людині це не під силу. Подивимося, як це буде, побачимо", - сказав Прима.

Раніше повідомлялося, що Підгрушну не включили у склад жіночої збірної України з біатлону.

Нагадаємо, Санітра очолив жіночу збірну України з біатлону.

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