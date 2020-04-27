Український біатлоніст Дмитро Підручний у побуті з дружиною, яка більшу частину життя прожила в Росії. спілкується українською мовою.

Про це заявив біатлоніст.

"Моя дружина не з Росії, вона - з України. Народилася в Україні в Ужгороді, 7 чи 8 років жила там, але так склалися обставини, що переїхали в Росію, її батько - росіянин. У мене ніколи не було з нею ніяких питань з приводу анексії, агресії.

Вона розмовляє українською, напевно, на 99 відсотків. У побуті говорить лише українською, дуже швидко її вивчила, і зараз іноді навіть мене виправляє, якщо я використовую русизми. Вона чітко дотримується тієї ж думки, що і я", - сказав Підручний.