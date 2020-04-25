Підручний: Французи і деякі норвежці не поважають суперників

Представники деяких збірних поводитися на трасі гірше за інших.

Про це розповів капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний.

"Дуже погано і зарозуміло поводяться на трасі французи і дехто з норвежців, не буду називати прізвища. Видно, що вони не поважають суперників. Підрізають, б'ють по палицях, змушують тебе робити більше зусиль, щоб подолати певну частину траси.

Вони стискаються з тобою, підрізають - повинен або пропустити, або робити те ж саме. Але це не те, чим потрібно займатися на трасі", - сказав Підручний.