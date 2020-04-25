Підручний: У чоловіків зміна поколінь вийде простішою, ніж у жінок

Зміна поколінь у чоловічій збірній Україні з біатлону пройде безболісно.

Про це розповів Дмитро Підручний.

"В чоловічій збірній зміна поколінь вдалася простіше, ніж у жінок. Санітра добре підготував молодих спортсменів, які підтягуються до нас. Буде не так болісно, якшо я, Прима чи Семенов завершимо кар’єри. За декілька років хлопці підтягнуться.

Актуально: Підручний: Чітко розумію, що Росія – агресор

Інше питання, що за Лесюком, Дудченком і Доценком вже нікого нема – цього року юніори дуже провально виступили. Там велика прірва. Треба готувати. Це показник того, що в нас нема де тренуватися. Молоді спортмени не мають змоги їздити на тренування закордон", - розповів Підручний.