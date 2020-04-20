Колишній тренер збірної України очолив збірну Росії

Королькевич очолював українську команду сім років тому

Джерело - Главком.

Правління Союзу біатлоністів Росії (СБР) затвердило Роберта Кабукова і Володимира Королькевича на посадах старших тренерів чоловічої і жіночої збірної.

Про це повідомляє прес-служба СБР.

Віцепрезиденту СБР Валерію Польховскому доручено узгодити кандидатури тренерів з Міністерством спорту РФ.

До 27 квітня тренери повинні подати на затвердження Правлінню СБР склад команди для централізованої підготовки до сезону-2020/2021.

Володимирові Королькевичу - 67. він народився в Мінську, а в 1990-му переїхав у Слованію і тривалий час працював там зі збірними з лижних перегонів та біатлону. Королькевич має словенське громадянство. Перед сезоном-2006/2007 він готував чоловічу збірну України з біатлону, але відмовився від роботи у зв'язку з сімейними обставинами.

У сезоні-2012/2013 Королькевич працював з жіночою збірною України з біатлону. При ньому результати української команди помітно зросли, а на чемпіонаті світу-2013 українки здобули п'ять медалей. Королькевич працював з жіночої збірної Росії з біатлону з 2013 по 2015 роки, в 2017-му став тренером-консультантом команди, а в 2018-му перейшов на роботу в збірну Білорусі.

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