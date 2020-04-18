Календар Кубка світу з біатлону може змінитися через коронавірус

Програма змагань Кубка світу сезону-2020/21 може бути змінена, у випадку поширення пандемії коронавірусу.

Про це розповів генеральний секретар Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Ніклас Карлссон.

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"Звичайно, ми не можемо ігнорувати поточні проблеми, з якими стикається біатлонна сім'я через спалах коронавірусу. Але, попри невизначеність, ми повинні дивитися в майбутнє і сподіватися на краще. IBU готується до наступного сезону без будь-яких перерв, і ми зробимо все можливе, щоб наші спортсмени могли змагатися в найкращих і безпечних умовах. Можливо, доведеться змінювати плани, ґрунтуючись на глобальній ситуації в області охорони здоров'я і постановах уряду, прийнятих для стримування вірусу", - підкреслив Карссон.