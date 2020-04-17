Знаменитий біатлоніст очолив збірну Швейцарії

Джерело - Чемпіон.
Колишній німецький біатлоніст Александр Вольф призначений на пост головного тренера чоловічої збірної Швейцарії.
Про це повідомляє пресслужба швейцарської команди.
Вольф є дворазовим бронзовим призером чемпіонату світу-2008, на його рахунку 13 подіумів на етапах Кубка світу, в тому числі три перемоги.
Допомагати Вольфу, який завершив кар'єру після закінчення сезону 2012/13, буде італійський фахівець Даніель Хакхоффер.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Welcome on board, Ali, Hacki & Harry 🚤 Die drei vakanten Stellen innerhalb des #Trainerteams von Swiss-Ski konnten erfolgreich besetzt werden: . Alexander Wolf übernimmt diesen Frühling das Amt als #Nationaltrainer der Schweizer Männer mit Unterstützung des neuen #Assistenztrainers Daniel Hackhofer. Harald Egger komplettiert auf Nachwuchsstufe den bestehenden Trainerstab als neuer #Schiesstrainer des C-Kaders. . . #swissbiathlonstaff #swissbiathlontrainer #swissbiathlonteam #welcome #bettertogether
Нагадаємо, три російські біатлоністи перейшли до збірної Молдови.