Знаменитий біатлоніст очолив збірну Швейцарії

Александр Вольф став новим тренером збірної Швейцарії

Джерело - Чемпіон.

Колишній німецький біатлоніст Александр Вольф призначений на пост головного тренера чоловічої збірної Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба швейцарської команди.

Вольф є дворазовим бронзовим призером чемпіонату світу-2008, на його рахунку 13 подіумів на етапах Кубка світу, в тому числі три перемоги.

Допомагати Вольфу, який завершив кар'єру після закінчення сезону 2012/13, буде італійський фахівець Даніель Хакхоффер.

Нагадаємо, три російські біатлоністи перейшли до збірної Молдови.