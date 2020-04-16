Джерело - Biathlon News.
У Білорусі до ситуації з поширенням коронавірусу, певною мірою, трохи холодно держава ставиться.
Про це заявила член збірної України Дарія Блашко.
"Заборон немає. Закрилися університети, школярі відпочивають третій тиждень, мій брат в захваті. Але люди працюють. Тут ніхто особливо не дозволяє йти на самоізоляцію. Якщо є можливість - люди йдуть, якщо немає - працюють. Мама ходить на роботу кожен день, швачкою вдома не попрацюєш.
Певною мірою, трохи холодно держава ставиться. Може, є на це якісь об'єктивні причини, про які ми не знаємо - не можу судити.
Загалом в Білорусі люди ходять в масках, намагаються ходити в рукавичках, в магазинах тримають дистанцію. Правда, не всі, але більшість намагаються. Розуміють, що ніхто нас не захистить, крім нас самих", - сказала Блашко.
Нагадаємо, Дарія Блашко раніше виступала за Білорусь, але з березня 2019 року захищає кольори українського прапора.
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