У Білорусі до ситуації з поширенням коронавірусу, певною мірою, трохи холодно держава ставиться.

Про це заявила член збірної України Дарія Блашко.

"Заборон немає. Закрилися університети, школярі відпочивають третій тиждень, мій брат в захваті. Але люди працюють. Тут ніхто особливо не дозволяє йти на самоізоляцію. Якщо є можливість - люди йдуть, якщо немає - працюють. Мама ходить на роботу кожен день, швачкою вдома не попрацюєш.

Певною мірою, трохи холодно держава ставиться. Може, є на це якісь об'єктивні причини, про які ми не знаємо - не можу судити.

Загалом в Білорусі люди ходять в масках, намагаються ходити в рукавичках, в магазинах тримають дистанцію. Правда, не всі, але більшість намагаються. Розуміють, що ніхто нас не захистить, крім нас самих", - сказала Блашко.