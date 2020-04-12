Фуркад: Я не знаю з ким зв'язатися, щоб мені дали допінг

Легендарний французький біатлоніст, чемпіон світу та олімпійський чемпіон Мартен Фуркад за роки кар'єри на вищому рівні не знайшов шляхи отримання допінгу.

Про це заявив сам Фуркад.

"Навіть якби я захотів вдатися до допінгу в своїй кар'єрі, не знаю, з ким би я міг зв'язатися. За десять років кар'єри на вищому рівні у мене не з'явилося таких контактів.

Це повідомлення для тих, хто вважає, що допінг в спорті вищих досягнень - на кожному кроці", - сказав Фуркад.