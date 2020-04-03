 Підгрушна: У нас тренерського складу немає на наступний сезон | Біатлон | Champion.com.ua
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Підгрушна: У нас тренерського складу немає на наступний сезон

Сьогодні 22:59 205 0
Капітан збірної - про тренерський склад
Підгрушна: У нас тренерського складу немає на наступний сезон
#Підгрушна

Джерело - Tribuna.com.

У жіночій збірній України з біатлону поки нічого не ясно взагалі щодо тренерського складу.

Про це заявила капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна.

"Тренерський штаб чи федерація якось готуються до можливого подовження? Поки коментарів немає. У нас тренерського складу немає на наступний сезон. Це в чоловічій команді більш стабільно, там все ясно. У жіночій команді поки нічого не ясно взагалі. Ми, дівчата, завжди виділяємось.

Але всі ми дорослі та досвідчені. Сумніваюся, що Джимі, мені чи Семеренкам потрібно казати, чим займатись у квітні. Молодь більше контактує з тренерами - порадник знайдеться. А до травня уже будуть і склади команд, і склади тренерів. Тоді уже й будуть думати, як далі", - зазначила Підгрушна.

Раніше, Підгрушна вказала на важливість Бринзака.

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