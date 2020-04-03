 Капітан збірної України: Після прильоту з Фінляндії батьки заборонили до них їхати | Біатлон | Champion.com.ua
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Підгрушна: Після прильоту з Фінляндії батьки заборонили до них їхати

Сьогодні 21:25 432 0
Біатлоністка розповіла про життя під час карантину
Підгрушна: Після прильоту з Фінляндії батьки заборонили до них їхати
#Підгрушна

Джерело - Tribuna.com.

Наступного місяця в українських біатлоністів має розпочинатися планомірна підготовка до наступного сезону.

Про це заявила капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна.

"Я нині вдома. Самоізоляція почалася з моменту прильоту з Фінляндії. Батьки навіть заборонили до них їхати, вони живуть на Західній Україні. Сказали: Сиди вдома, нікуди не їдь.

Була дуже змучена, тому цей пасивний відпочинок явно на користь. Але вже виникає бажання порухатися. Вчора налаштувалася на велосипед, але різко впала температура до чотирьох градусів, тому не пішла.

Що зараз із біатлоном, зважаючи на карантин? Нам пощастило, сезон закінчився. Зазвичай, кінець березня та квітень - це відпустка, відпочинок. Кожен знає, що йому потрібно робити. Більшість просто відновлюється. Тому ми не сильно постраждали від карантину.

Звичайно, якщо він продовжиться на травень й далі, буде складніше. Наступного місяця у нас починається планомірна підготовка, вхід в сезон", - зазначила Підгрушна.

Раніше, Підгрушна вказала на важливість Бринзака.

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