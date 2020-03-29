 Триразова олімпійська чемпіонка: Я не дотримуюся карантину, не забиваю собі мозок | Біатлон | Champion.com.ua
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#Рєзцова, #коронавірус

Джерело - sport-express.ru.

Триразова олімпійська чемпіонка Анфіса Рєзцова з біатлону не дотримується карантину.

Про це заявила сама Рєзцова.

"Карантин? Я його не дотримуюся, їжджу по гостях, що нам буде? Ходимо по лісі з рідними, відвідала брата під Володимиром, там чиста природа.

Онуку рік, його в чотирьох стінах тримати неправильно. Давайте чесно - ніхто не знає навіть, допомагає чи ні маска. Як його дотримуватися щось? Краще жити як жилося, не забиваючи собі мозок.

І потім - зараз так активно озвучують, що буде покарання за порушення. Я все розумію, безпеку, але де конкретний закон?

Вчора почали активно критикувати людей, які поїхали на шашлики. Сидять люди сім'ями, нікому не заважають. Які вони розносники вірусу? Скоро нам заборонять дихати, чи що? Таке відчуття, що комусь хочеться побільше заборонити", - сказала Резцова.

Нагадаємо, Фуркад може подати в суд на росіянку Рєзцову за її слова про медичну підтримку.

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