Цимбал: Гонки на Кубку світу дуже мені допомогли

Український біатлоніст Богдан Цимбал задоволений своїм виступом на Кубку світу.

Про це розповів сам український біатлоніст.

"Може і не кращим чином закінчуємо сезон, але, повірте, ми дуже стараємося. Після нового року у мене пішов спад. Але гонки на Кубку світу дуже мені допомогли, я зрозумів, що потрібно бути психологічно стійким, щоб домогтися результату.

Коли ти на Кубку IBU виступаєш непогано, потрапляєш в квіткові церемонії, а на Кубку світу приходиш дуже далеко, потрібно вміти це переварити якось. Це дуже б'є по психіці, але не можна здаватися, треба тримати себе в руках. Треба вміти аналізувати, робити висновки і йти далі", - розповів Цимбал.