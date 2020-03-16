Фуркад: Я і мріяти не міг про краще закінчення цієї історії

Французький біатлоніст Мартен Фуркад ефектно завершив свою кар’єру перемогою у гонці переслідування на Кубку світу у Контіолахті.

Про це розповів сам біатлоніст.

"10 років тому я і мріяти не міг про краще закінчення цієї історії. Звичайно, мені не вистачало уболівальників, але ж я ставав на лижі і починав займатися біатлоном теж без глядачів. Я навіть не думав про перемогу в загальному заліку і Великий кришталевий глобус. Думаю, це знак. Як кажуть в нас у Франції: "Король помер, хай живе король!"

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У нас сильна команда, я йду спокійним за майбутнє французького біатлону. 10 років тому, у Ванкувері, Венсан Дефран, йдучи, передав естафету мені. Тепер йду я, і передаю естафету молодим - Емільєну і, звичайно, Кантену. Я дуже зворушений, складно описати свої почуття. Все настільки прекрасно, навіть не мріяв про таке завершення кар'єри! Сльози сьогодні - тільки від радості і гордості!", - розповів Фуркад.