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Підручний: Я виконав завдання мінімум на цей сезон

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Дмитро Підручний прокоментував завершення сезону
Підручний: Я виконав завдання мінімум на цей сезон
#Підручний

Джерело - biathlon.com.ua.

Український біатлоніст Дмитро Підручний назвав підсумок сезону.

Про це розповів сам український біатлоніст.

"Наскільки я зрозумів, то навіть вдалося поліпшити результат минулого сезону. Мені не доставало трохи очок до 17-ї позиції. Можна вважати, що завдання мінімум на цей сезон я виконав.

Були і плюси і мінуси в цьому сезоні, десь недопрацювання якісь, які виявлялися під час самих перегонів. Трохи пізніше, з холодною головою, все проаналізую і підведу підсумки. Хочу зрозуміти, де і чого мені не вистачало, що вдалося, а що - ні. Тоді вже точно зможу сказати, успішний цей сезон був для мене чи навпаки", - розповів Підручний.

Нагадаємо, Фуркад здобув перемогу в останній гонці в кар'єрі.

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