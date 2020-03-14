Український біатлоніст Дмитро Підручний назвав підсумок сезону.

Про це розповів сам український біатлоніст.

"Наскільки я зрозумів, то навіть вдалося поліпшити результат минулого сезону. Мені не доставало трохи очок до 17-ї позиції. Можна вважати, що завдання мінімум на цей сезон я виконав.

Були і плюси і мінуси в цьому сезоні, десь недопрацювання якісь, які виявлялися під час самих перегонів. Трохи пізніше, з холодною головою, все проаналізую і підведу підсумки. Хочу зрозуміти, де і чого мені не вистачало, що вдалося, а що - ні. Тоді вже точно зможу сказати, успішний цей сезон був для мене чи навпаки", - розповів Підручний.