Санітра: За останньою інформацією, етап в Голменколлені не відбудеться

Дев'ятий етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені можуть скасувати через епідемію коронавірусу.

Про це старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра заявив UA:БІАТЛОН.

"За останньою інформацією, яку я маю, Кубка світу в норвезькому Голменколлені не буде. Міжнародний біатлонний союз шукає варіанти, щоб перенести заключний етап в інше місце.

Чи проведуть його в Контіолахті – невідомо. Для нас це погано, адже хлопці готувалися стартувати впродовж ще двох тижнів", - сказав Санітра.