Визначився склад чоловічої збірної України на етап Кубка світу у Контіолахті

Став відомий склад збірної України на етап Кубка світу

Тренерський склад збірної України визначився зі складом біатлоністів, які виступлять на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті.

Про це повідомляє sport.ua.

Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра візьме на етап Кубка світу п'ятьох біатлоністів.

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Склад чоловічої збірної України: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Сергій Семенов.

На етапі Кубка світу в Контіолахті у період з 12 по 15 березня відбудуться спринти, гонки переслідування, а також одиночна і класична змішані естафети.

Нагадаємо, Підручний фінішував за крок до медалі на Кубку світу в Нове Место.