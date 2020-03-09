 В України не буде змін на етапи Кубка світу – Лєсніков | Біатлон | Champion.com.ua
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В України не буде змін на етапи Кубка світу – Лєсніков

Сьогодні 20:39 380 0
Валерій Лєсніков прокоментував участь України на етапах Кубка світу
В України не буде змін на етапи Кубка світу – Лєсніков
#Україна, #Кубок світу

Джерело - Украинский Биатлон.

У жіночій команді України не буде змін у складі на останній два етапи Кубка світу.

Про це розповів старший тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков.

Важливо: Валентина Семеренко фінішувала дев'ятою у мас-старті

"Стан дівчат хороший, думаю, поборемося на майбутніх етапах за додаткову квоту на наступний сезон. Змін на останні два етапи Кубка світу в складі не буде", - відзначив Лєсніков.

На етапі в чеському Нове Место в жіночих гонках Україну представляли Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, а також сестри Валя і Віта Семеренко.

Восьмий етап Кубка світу пройде в фінському Контіолахті з 12 по 15 березня.

Нагадаємо, збірна України здобула срібло в естафеті на Кубку світу.

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