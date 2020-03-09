Валерій Лєсніков прокоментував участь України на етапах Кубка світу

Джерело - Украинский Биатлон.

У жіночій команді України не буде змін у складі на останній два етапи Кубка світу.

Про це розповів старший тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков.

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"Стан дівчат хороший, думаю, поборемося на майбутніх етапах за додаткову квоту на наступний сезон. Змін на останні два етапи Кубка світу в складі не буде", - відзначив Лєсніков.

На етапі в чеському Нове Место в жіночих гонках Україну представляли Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, а також сестри Валя і Віта Семеренко.

Восьмий етап Кубка світу пройде в фінському Контіолахті з 12 по 15 березня.

Нагадаємо, збірна України здобула срібло в естафеті на Кубку світу.