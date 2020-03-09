Бо вказав причину перемоги у мас-старті на Кубку світу

Сервісмени забезпечили перемогу Йоганнесу Бо у мас-старті на Кубку світу.

Про це розповів сам норвезький біатлоніст.

"Уже на першому спуску я відчув, що лижі котять краще, ніж у інших, і виносять мене вперед. Так що вирішив не стримуватися і включив максимальну швидкість. Може, звичайно, через це і були промахи, але я зміг відпрацювати без помилок на останньому вогневому - це головне! Потім довелося боротися з Жакленом - було непросто, але я переміг і радий цьому!

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На останньому колі ви спостерігали результат боротьби сервісменів Норвегії та Франції. Наші хлопці спрацювали краще, тому переміг я, а не Жаклен. Вдячний норвезькому сервісу за такі лижі!", - розповів Бо.