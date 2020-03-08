Підручний: Відчував, що маю перевагу над суперниками за рахунок лиж

Лідер збірної України Дмитро Підручний задоволений своїм виступом у мас-старті в рамках 7-го етапу Кубка світу з біатлону.

Про це він заявив в інтерв'ю Українському біатлону.

"Була така гонка, що можна було боротися за призи. На один штраф менше, і стовідсотково був би другим чи третім. Але склалося, як склалося.

Радий, що зміг нав'язати боротьбу всім суперникам. Сьогодні лижі, напевно, були найкращі з усіх команд. Лижі працювали відмінно з першого і до останнього кола. Я відчував, що маю перевагу над суперниками за рахунок лиж.

Трохи не вистачило на останньому колі поборотися з Пайффером. На межі своїх можливостей ішов. Важко було після вчорашньої гонки відійти. Радий, що на фініші поборовся з норвежцем і виборов, хоч не призове місце, але четверте місце. Задоволений сьогоднішньою гонкою", - сказав Підручний.