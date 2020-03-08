Підручний: Відчував, що маю перевагу над суперниками за рахунок лиж

Джерело - sport.ua.
Лідер збірної України Дмитро Підручний задоволений своїм виступом у мас-старті в рамках 7-го етапу Кубка світу з біатлону.
Про це він заявив в інтерв'ю Українському біатлону.
"Була така гонка, що можна було боротися за призи. На один штраф менше, і стовідсотково був би другим чи третім. Але склалося, як склалося.
Радий, що зміг нав'язати боротьбу всім суперникам. Сьогодні лижі, напевно, були найкращі з усіх команд. Лижі працювали відмінно з першого і до останнього кола. Я відчував, що маю перевагу над суперниками за рахунок лиж.
Трохи не вистачило на останньому колі поборотися з Пайффером. На межі своїх можливостей ішов. Важко було після вчорашньої гонки відійти. Радий, що на фініші поборовся з норвежцем і виборов, хоч не призове місце, але четверте місце. Задоволений сьогоднішньою гонкою", - сказав Підручний.
Раніше, Валентина Семеренко фінішувала дев'ятою у мас-старті.