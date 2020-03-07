Прорвалися через кордон поліції: Українські уболівальники потрапили на гонку Кубка світу

Українські уболівальники змогли потрапити на етап Кубка світу у Чехії.

Стадіон на етапі Кубку світу з біатлону в Нове Место закрили через коронавірус. Змагання відбуваються за пустих трибун та без журналістів. Однак, українських уболівальників змогли потрапили у ліс біля траси.

"Наші українці все одно прорвалися – стоять там в лісочку, кричать і підтримують через сітку", – розповіла Олена Підгрушна.

У мережі з'явилося відео, де близько 60 українців дійсно підтримують команду.

"Прорвалися через кордон поліції, через ліс", – емоційно розповіла одна із них.

Нагадаємо, через заходи безпеки організатори етапу Кубка світу з біатлону у Нове Место не лише забанили глядачів і втратили мільйони євро, а й скасували прес-конференції.