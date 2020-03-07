Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра очікує від збірної України потрапляння у ТОП-10 за результатами естафети.

Про це розповів сам наставник національної команди.

Важливо: Визначився склад збірної України на чоловічу естафету Кубка світу

"Яким зайнятим місцем в естафеті залишуся задоволеним? Це залежить ще і від складів естафет інших збірних. По діям всіх спортсменів було видно, що вони вже втомилися. І тільки у Йоганнеса Бо, як ніби, був другий мотор - він дуже сильно сьогодні пробіг. Тому скажу так: якщо будемо в десятці - залишуся задоволений, якщо в вісімці - добре, а якщо опинимося в шістці - це буде супер.