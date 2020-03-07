Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу естафету

Гонка розпочнеться о 15:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 07 березня, у чеському Нове Место у рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 відбудеться жіноча естафета.

Початок о 15:00 за київським часом.

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Дивитися гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.

Також трансляція буде доступною на нашому сайті.

Нагадаємо, через заходи безпеки організатори етапу Кубка світу з біатлону у Нове Место не лише забанили глядачів і втратили мільйони євро, а й скасували прес-конференції.