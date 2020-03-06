Кривонос та Абрамова у ТОП-20 в мас-старті на Кубку IBU

Анна Кривонос продемонструвала ідеальну стрільбу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 березня, в білоруських Раубічах в рамках восьмого етапу Кубка IBU відбувся жіночий мас-старт на 60 учасників.

Перемогу в гонці відсвяткувала німкеня Штефані Шерер, другою стала росіянка Вікторія Сливко, третьою прийшла Каролін Коломбо з Франції.

Найкращою серед українок стала Ганна Кривонос - 13 місце, як авсю истанцію пройшла без промахів. Також у ТОП-20 фінішувала Ольга Абрамова, яка зайняла 19 місце.

Кубок IBU

Мас-старт, 06 березня

1. Штефані Шерер (0+0 +0+0) 32: 29,7

2. Вікторія Сливко (0+0 +1 +0) +26,3

3. Каролін Коломбо (0+0+1+1) +37,9

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13. Анна Кривонос (0+0+0+0) +1:19,1

19. Ольга Абрамова (1+0+0+0) +2:14,0

25. Надія Бєлкіна (1+2+1+0) +2:51,1

38. Валерія Дмитренко (1+0+0+0) +4:30,9

Нагадаємо, Бєлкіна була найкращою із українок у спринті на Кубку IBU.