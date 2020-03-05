Кубок світу: сьомий етап відбудеться без глядачів

Джерело - Чемпіон.

Вже 5 березня до нас повернеться Кубок світу з біатлону. Пауза в змаганнях тривала трохи більше місяця і була заповнена чемпіонатом світу. Так що скучити по біатлону вболівальники не встигли. Ось тільки до стартів сьомого етапу, який відбудеться в Чехії, стало відомо, що перегони пройдуть без глядачів. Причина – коронавірус.

Капітан нашої збірної Дмитро Підручний зазначив, що в Чехії в українських спортсменів була завжди відмінна підтримка: "Погано, що глядачів не буде. Там завжди була особлива атмосфера. Дуже класно було бігти, коли тебе підтримували багато українських уболівальників".

Нагадаємо, що цей сезон Кубка світу для нас поки що проходить без медалей. Що ж стосується загального заліку, там зараз лідирує Мартен Фуркад. Його шанси на підсумкову перемогу за оцінками Parimatch практично такі ж, як і у Йоганнеса Бо. Між ними і пройде основна боротьба в останніх трьох етапах.

У жінок інтриги набагато менше. У загальному заліку на першому місці впевнено тримається Доротея Вірер. Найближчі переслідувачі – Ганна Еберг і Тіріл Екгофф, але у них, на думку експертів Parimatch, мінімальні шанси на лідерство.