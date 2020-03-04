Коронавірус встановив дистанцію між біатлоністами та журналістами

Мінімум 150 см між акулами пера та зірками спорту

Джерело - Главком.

Через заходи безпеки організатори етапу Кубка світу з біатлону у Нове Место не лише забанили глядачів і втратили мільйони євро, а й скасували прес-конференції.

Про це повідомляє прес-служба IBU.

Журналістам заборонили підходити до спортсменів ближче, ніж на 1,5 метра. Після перегонів буде проходити тільки квіткова церемонія.

У готелі не буде шведського столу для спортсменів. Учасники змагань отримають телефонний номер, за яким повинні будуть зателефонувати в разі появи симптомів нездужання.

Етап Кубка світу відбудеться з 5 по 8 березня у Нове Место.