Бринзак хоче зберегти Підгрушну та сестер Семеренко до Олімпіади

Українські біатлоністки Олена Підгрушна і сестри Семеренко мають намір продовжувати кар'єру аж до Олімпійських ігор-2022 в Пекіні.

Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

"Вони налаштовані тренуватися і змагатися, але, звичайно, без таких помилок, як в цьому році. Але і у сестер, і в Олени я бачу бажання працювати. Ми ще подумаємо, як пройти передолімпійський сезон - можливо, дати їм психологічно і морально відпочити, а вже в наступному сезоні акцентовано підготуватися до Олімпійських Ігор. Будемо ще думати і шукати оптимальні варіанти. Але оскільки нам ніким їх повноцінно замінити, то завдання - спробувати зберегти дівчат до Олімпіади", - розповів Бринзак.