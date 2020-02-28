Без Підручного та Прими: Україна оголосила склад на спринт чемпіонату Європи

Ставі відомий склад збірної України на спринт чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 29 лютого, в Раубічах на чемпіонаті Європи з біатлону відбудеться спринт.

Тренерський штаб вирішив дати відпочити Дмитру Підручному та Артему Примі, які страждають від болів в спині.

Чоловіча збірна України

3. Руслан Ткаленко

61. Антон Дудченко

102. Сергій Семенов

111. Богдан Цимбал

Жіноча збірна України

5. Валя Семеренко

33. Юлія Журавок

34. Анастасія Меркушина

66. Віта Семеренко

91. Юлія Джима

105. Дарія Блашко

Нагадаємо, збірна України виграла золото у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи.